ويقيّم المستثمرون البيانات الاقتصادية بنوع من الحذر، ويترقبون تعليقات جيروم باوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسهم

خلال الساعة الأولى من التداولات، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 30.83 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 33519.44 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 4.86 نقطة، أو بنسبة 0.11 بالمئة، إلى 4269.65 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 49.48 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى 13043.37 نقطة.