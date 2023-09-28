وخالفت بورصة دبي الركب، واختتمت التعاملات على ارتفاع.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا تراجع بأسهم الشركات المالية والمواد الخام بعدما حقق أمس الأربعاء أكبر مكاسب له في نحو أربعة أشهر.

وهبط سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، 1.2 بالمئة، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة.

وارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.4 بالمئة.

وقالت أرامكو، الخميس، إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي المسال مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة نسبة الحصة.

وواصل المؤشر القطري خسائره منذ الجلسة السابقة ليغلق على انخفاض 0.1 بالمئة مع تسجيل أسهم الشركات المالية والصناعية أكبر خسائر.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.5 بالمئة، وهبط سهم شركة ملاحة القطرية بأكثر من 1.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة لليوم الرابع بسبب هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اثنين بالمئة، وانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1.6 بالمئة.

وغردت بورصة دبي خارج سرب الخاسرين، فصعد مؤشرها 0.5 بالمئة بدعم من مكاسب قوية حققتها أسهم الشركات العقارية والصناعية.

وقفز سهم إعمار العقارية 4.4 بالمئة، وارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 3.8 بالمئة.

وأسواق الأسهم في عمان والكويت ومصر مغلقة بسبب عطلة رسمية.