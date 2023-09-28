وأظهرت البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الخميس، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين -المنسق مع الاتحاد الأوروبي- إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضا من 6.4 بالمئة في أغسطس. وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 4.5 بالمئة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر من 5.2 بالمئة في أغسطس.