وخصصت "مدن" أرضا صناعية مساحتها 50 ألف متر مربع بمدينة سدير للصناعة والأعمال، لإنشاء المُجمع الصناعي الذي يستهدف إطلاق أكثر من 150 منتجا دوائيا بواقع 990 مليون وحدة سنويا، تُغطي مجالات الأدوية الحيوية واللقاحات ومثبطات المناعة وعلاجات الأورام التي تتطلب تقنيات حديثة.

ويضم المجمع الصناعي 5 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية وعلاجات الأورام، وصناعة الأقراص والكبسولات والأشكال الصيدلانية المُتطورة، إلى جانب مثبطات المناعة ومصنع إنتاج اللقاحات؛ وستكون مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة الطاقة، وممارسات توجيه المياه، وكذلك التركيز على مبادئ الكيمياء الخضراء، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد الشفافة، واعتماد إجراءات التعبئة المستدامة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب بيان من "إيفا فارما" فإن الشركة تعتزم وضع حجر أساس المجمع الصناعي قبل نهاية الجاري، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التصنيع في أبريل 2025، وأن تصل إلى القدرة التشغيلية الكاملة في عام 2026 لإنتاج 990 مليون وحدة سنويا، مما يوفر 807 فرصة عمل ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وتضع السعودية صناعة الأدوية ضمن أولوياتها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ضمن رؤية 2030، من أجل تحقيق الأمن الدوائي في المملكة وتعزيز قوتها الصناعية.

يذكر أن "إيفا فارما"، تأسست في مصر عام 1997، وتعتبر إحدى شركات الأدوية الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تصدر منتجاتها التي تصنعها في مصر، إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بحسب موقعها الإلكتروني.