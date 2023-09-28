وزادت التطورات في واشنطن من قلق المستثمرين في ظل مخاوف من حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأميركية في بداية الأسبوع المقبل.

تحركات الأسهم

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.10 نقطة، أو بنسبة 0.04 بالمئة، ليغلق عند 4275.29 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 29.24 نقطة بنسبة 0.22 بالمئة إلى 13092.85 نقطة.

فيما انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 67.79 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى 33550.80 نقطة.