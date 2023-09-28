تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.59 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 96.55 دولار للبرميل عند التسوية.

وتخطت حاجز 97 دولارا خلال الجلسة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 3.29 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 93.68 دولار.

وتجاوز أعلى مستوى في الجلسة 94 دولارا.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتقترب المخزونات في كاشينج من مستويات منخفضة قياسية بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.