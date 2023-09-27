وفي تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس، قال عيسى إن مصر تهدف للوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، مع تعافي قطاع السياحة في البلاد من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عيسى في المقابلة: "إننا نشهد طلبا لا مثيل له، وطلبا غير مسبوق على السفر إلى مصر".

واستقبلت مصر 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب ما قاله الوزير، مشيرا إلى أنها "تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حوالي 15 مليون سائح هذا العام، والذي سيكون عاما قياسيا لصناعة السياحة".

ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر التي تعاني من ضائقة مالية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتركز خطة الحكومة على ما يسميه وزير السياحة "جانب العرض"، والذي يتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30 بالمئة سنويا، فضلا عن تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة.

وقال عيسى إن 25 ألف غرفة فندقية ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف غرفة. وقال إن مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024.

وأضاف "سيكون هذا أسرع نمو في غرف (الفنادق) في مصر خلال العشرين عاما الماضية".

يذكر أن مصر حققت أعلى معدلات في جذب السياحة خلال عام 2010، عند مستوى 14 مليون سائح.