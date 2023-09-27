وفي منتصف سبتمبر الجاري، توقع استراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس" أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر.

وذكر الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس" أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 63.93 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الفتح إلى 33682.81 نقطة.

وكما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 9.10 نقطة، أوبنسبة 0.21 بالمئة، إلى 4282.63 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 51.75 نقطة أو بنسبة 0.40 بالمئة إلى 13115.36 نقطة.