وقال أحد المصادر، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، تريد أن يبدأ المصنع بقدرة تتراوح بين 80 ألف إلى 120 ألف سيارة سنويا، والتي يمكن أن ترتفع إلى حوالي 200 ألف بمرور الوقت.

الطاقة الأولية المقترحة للمصنع الجديد، من شأنها أن توسع القدرة التصنيعية الحالية لشركة تويوتا في الهند بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من 400 ألف سيارة حاليا.

وبحسب رويترز، فإن تويوتا بدأت أيضا في تطوير سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) جديدة للسوق الهندية والتي سيتم إطلاقها في أوائل عام 2026 وستكون منتجا أساسيا للمصنع الجديد.