وأضافت المؤسسة "تعد هذه الشحنة أكبر تصدير لأوروبا في تاريخ الكويت، وتمثل خطوة هامة إلى الأمام في تلبية متطلبات السوق العالمية بمنتجات بترولية عالية الجودة، مما يزيد من ترسيخ شركة كيبيك كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية".

وتعزز الكويت صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالميا.

و"كيبيك" التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، هي المسؤولة عن مصفاة الزور الجديدة، التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا، والتي بدأت عملياتها التجارية في نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن تكون الزور مُصدرا عالميا عملاقا لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة مع إنتاج ما يصل إلى 220 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 12 مليون طن متري سنويا تقريبا، ويمكن تصدير ما بين ستة إلى سبعة ملايين طن منها.

وبكامل طاقتها، يمكن لمصفاة الزور أن تنتج أيضا حوالي سبعة ملايين طن من الديزل منخفض الكبريت بشدة، وأربعة ملايين طن من وقود الطائرات، وثلاثة ملايين طن من النفتا، من المتوقع أن تُصدر كلها.