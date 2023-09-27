وقالت إتش اند إم، وأكبر منافس لها هي إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا، إن مبيعات سبتمبر ستنخفض عشرة بالمئة على أساس سنوي قياسا بالعملات المحلية.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة السويدية في الفترة بين يونيو وأغسطس 4.74 مليار كرونة (حوالي 430.7 مليون دولار) مقابل 902 مليون كرونة قبل عام.

وكان متوسط توقعات محللين استطلعت إل.إس.إي.جي آراءهم أرباحا بقيمة 4.72 مليار كرونة.

وشملت نتائج العام الماضي تكلفة لمرة واحدة بلغت 2.1 مليار كرونة لتخارج الشركة من روسيا.

وأعلنت الشركة عودتها إلى منصة جيه دي.كوم، أحد أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الصين، بعد غياب مطول بسبب انتقادات لموقفها من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين.

وأعلنت الشركة أيضا عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يبدأ الأربعاء وتعتزم من خلاله إعادة شراء ما تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات كرونة بحلول 31 مارس المقبل.