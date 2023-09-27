وستعرض ثلاث من شركات "ايدج" مجموعة واسعة من حلول ومنتجات الطاقة المتقدمة التي تغطي مجالات التصنيع الدقيق، والاستجابة لحالات الطوارئ، والأمن الوطني.

وستعرض "جاهزية" خدماتها المتخصصة في الإنقاذ من الحرائق، والصحة والسلامة، والاستجابة لحالات الطوارئ، والدورات التدريبية. وفي الوقت نفسه، ستعرض شركة "إي بي آي" خدماتها بمجال الهندسة الدقيقة والتصنيع الآلي والعمليات الخاصة. كما ستعرض "اعتماد" محفظتها المتنوعة من حلول أمن البنية التحتية الحيوية في المعرض.

ويعدّ "أديبك"، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المعرض الأكثر تأثيراً للمتخصصين بقطاع الطاقة في العالم.

كما يمثل "أديبك 2023"، الذي يحمل شعار "إزالة الكربون أسرع معًا"، منصة دولية تعمل على توحيد الجهود وتسريع العمل الجماعي لإزالة الكربون من نظام الطاقة وحمايته من مخاطر المستقبل.