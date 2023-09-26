وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض من 10.1 بالمئة في فبراير إلى خمسة بالمئة في أغسطس، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ ستة بالمئة.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9 بالمئة هذا العام إلى 3.2 بالمئة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.