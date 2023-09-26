وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، الثلاثاء، في مؤتمر مستقبل الضيافة، إن نظام التأشيرات الجديد سيتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي السفر بحرية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك السعودية.

وأضاف أن هذا النظام قد يطرح "قريبا جدا".

وأشار الوزير إلى أن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية في السعودية، مضيفا أن ما يُعتبر جيدا للمملكة يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك دولة الإمارات.

يذكر أن دول مجلس التعاون تضم كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر، حيث يتمتع مواطنو هذه الدول الست من السفر بحرية عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، لكن المقيمين غالبا ما يحتاجون إلى تأشيرات للسفر بين دول المجلس.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن 70 بالمئة من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، وأن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.

وأضاف الوزير أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.