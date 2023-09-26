وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة لعملية البيع تحديد السعر عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية الذي صدر في وقت سابق من اليوم بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.90 مليار دولار.

ويعتزم البنك بيع سندات من المستوى الثاني مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام ونصف، وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة خمسة أعوام ونصف.