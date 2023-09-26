المحطة الجديدة ستكون قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي كما يمكنها استضافة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، بحسب ما قاله البانيزي.

وستخصص الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.

ويُعد الهيدروجين الأخضر وقودا خاليا من الكربون، مصنوعا من التحليل الكهربائي، باستخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية لتقسيم المياه إلى الهيدروجين والأكسجين.

وتعمل أستراليا على التوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.