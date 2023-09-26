وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في بيان الإثنين، إن عجز التجارة الخارجية انخفض إلى 5.3 مليارات دينار (7.47 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.

وكان عجز الميزان التجاري بلغ 5.94 مليارات دينار (8.37 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 5.29 مليارات دينار (7.46 مليار دولار)، فيما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 10.59 مليار دينار (14.93 مليار دولار).

وشكلت واردات النفط ومشتقاته 16.5 بالمئة تقريبا من إجمالي الواردات.

وسجلت الفاتورة النفطية تراجعا بنسبة 18.6 بالمئة على أساس سنوي، إلى 1.75 مليار دينار (2.46 مليار دولار) خلال سبعة أشهر من العام الحالي.

وفي مارس الماضي أقر الأردن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023–2025)، كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية.

والمحاور الخمسة هي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة، وتعزيز التنافسية، والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي، فيما تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 بالمئة سنويا.