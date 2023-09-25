وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل لدى كينسيز ماني، إن الذهب يمر بمرحلة لتوطيد مكانته بعد إخفاق الأسعار في البقاء فوق 1930 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي، مضيفا أن الذهب قد يتعرض لمزيد من الضغوط تدفعه للاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار إذا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إحجام المستثمرين عن شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويجري تسعيره بالدولار.

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، من احتمال الاستمرار في رفع الفائدة حتى بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي. وقال ثلاثة من صناع السياسات إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن جهود كبح التضخم قد انتهت.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر إصداره يوم الجمعة المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولار.