وأضاف السيسي، خلال اليوم الأول، للاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في شرم الشيخ، أن مصر أعلنت خلال الفترة الماضية عن حزمة قرارات من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة المصرية أتاحت نحو 150 مشروعا أمام القطاع الخاص، من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مع إعفائها من الضرائب لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وأوضح السيسي، أن مصر عانت خلال الفترة السابقة من فجوة هائلة في بنيتها الأساسية، وأن الدولة فضلت التدخل بنفسها من أجل النهوض سريعا بالبنية التحتية وتأهيلها لتقود النمو في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات كان من الممكن أن يقوم بها القطاع الخاص، ولكن ذلك كان سيستغرق فترة زمنية طويلة.

وحث السيسي مؤسسات التمويل الدولية، على ضخ المزيد من التمويلات منخفضة التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حتى لا تتزايد الأعباء المالية خاصة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.