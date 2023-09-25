ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت "كلود" Claude، وهو برنامج دردشة آلي ينافس "تشات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة من شركة "أوبن إيه آي".

من جانبها، ستستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس" (إيه دبليو اس)، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصاً بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.

وترمي هذه الاتفاقية، وفق "أمازون"، إلى تسريع نماذج الدردشة الآلية المستقبلية لشركة "أنثروبيك"، والتي سيتمكن مستخدمو "إيه دبليو اس" من الوصول إليها.

ويثير الذكاء الاصطناعي "التوليدي"، القادر على توليد محتوى جديد بالاعتماد على بيانات التعلم، شهية عمالقة الإنترنت.

وقبل أيام، أعلنت أمازون أن مساعدها الافتراضي "أليكسا" سيكون مزوداً بالذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أشارت مايكروسوفت الخميس إلى أنها ستدمج واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لـ"أوبن إيه آي" في محرك بحث "بينغ" الخاص بها.