وارتفع نيكي 0.85 بالمئة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكي يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك اليابان الجمعة. وهبط نيكي 3.37 بالمئة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة الاثنين وصعد 2.69 بالمئة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكي اليوم وهو سهم شركة دايتشي سانكيو الذي قفز 7.56 بالمئة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87 بالمئة وسهم شركة سكرين هولدينجز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 بالمئة.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع في جلسة الاثنين وتراجع قطاع البنوك 2.62 بالمئة والشحن 1.94 بالمئة.