تحركات الأسهم

تراجع السوق الكويتي الأول بنسبة 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع معظم القطاعات.

وارتفع المؤشر البحريني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها الأسهم المالية.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتلقى المؤشر دعما من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة إلى ذروة خمسة أشهر إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة.

وسوق الأسهم في السعودية مغلقة اليوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.