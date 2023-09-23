وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمئة، مسجلة 3.6 مليارات ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 4.46 مليارات ريال في الربع الثاني من 2022.

وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمئة، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمئة.

كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمئة مسجلة في الربع الثاني من 2023 ما قيمته 6.86 مليارات ريال، مقارنة مع 7.1 مليارات ريال في نهاية الربع الثاني من 2022.

ويذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عمان قد سجل انخفاضا بنهاية النصف الأول من 2023، أي حتى نهاية يونيو 2023، بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني، مقابل 20.8 مليار ريال قبل عام.