وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض أسعار المنازل في ألمانيا بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة هبوط منذ بدء السجلات عام 2000.

ومن جانب آخر، قال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو بالرفع من نمو 0.4 بالمئة.

كما واصل القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشه للشهر الخامس عشر على التوالي، بضغط من الانكماش الحاد الذي يتعرض له القطاع الصناعي في ألمانيا مع تراجع الطلب العالمي، بسبب سلسلة من الأزمات يعاني منها الاقتصاد العالمي، في مقدمتها معدلات التضخم والفائدة المرتفعة التي باتت تداعياتها تظهر بوضوح على قطاع الخدمات أيضا

وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة خلال أغسطس، لتأتي أقل من التوقعات عند 0.5 بالمئة.

تحركات الأسواق

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر STOXX600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 453.2 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية بـ 1.9 بالمئة، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف أغسطس.

وتراجع DAX الألماني بنسبة 0.1 بالمئة عند 15557 نقطة، ليسجل تراجعات أسبوعية بـ 2.12 بالمئة.

وانخفض CAC40 الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة عند 7184 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 2.63 بالمئة.

وفي حين استقر مؤشر FTSE100 البريطاني عند 7683 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 0.36 بالمئة.