إلا أن الأمر لم يكن كذلك مع شركتي General Motors وStellantis، وهو ما دفع النقابة للتخطيط لتوسيع نطاق الإضراب ليشمل ما لا يقل عن ست منشآت إضافية للشركتين في ميتشجان.

وذكرت مصادر رويترز أيضا أن النقابة تعتزم دعوة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحضور.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد دخلت المرحلة الأخيرة، الجمعة، بهدف التوصل لاتفاقات عمل جديدة لتفادي توسع الإضراب المنسق الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وبدأت نقابة عمال السيارات المتحدون الأسبوع الماضي، إضرابات متزامنة غير مسبوقة في مصنع تجميع واحد لكل من الشركات الثلاث، لكن المحللين يتوقعون أن يشمل أي توسع في الإضرابات مصانع تنتج شاحنات صغيرة مربحة للغاية مثل F-150 التي تنتجها Ford وChevrolet Silverado من General Motors وRAM من Stellantis.

وأضرب نحو 12700 من عمال المصانع في ولايات ميزوري وميشيغان وأوهايو والتي تنتج سيارات طرازات تحظى بشعبية كبيرة.

وحذر رئيس النقابة، شون فاين، من انضمام المزيد من أعضاء النقابة البالغ عددهم 146 ألفا، الذين يعملون في الشركات الثلاثة في ديترويت، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وتثير الأزمة مخاوف من إضراب طويل يمكن أن يعطل الإنتاج، ويؤثر على سلسلة الإمداد ويضر بالنمو الاقتصادي الأميركي.

وأظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس، الخميس، دعما كبيرا من الأميركيين لعمال السيارات المضربين.