وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، إنها ستواصل إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق، والتنفيذ الكامل لنظام سياسة المنافسة العادلة، كما تعهدت بتنظيم السوق بدعم مشاركة المؤسسات الخاصة في صياغة المعايير.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن أعلى مخطط اقتصادي في الصين، يساهم الاقتصاد الخاص بأكثر من 50 في المائة من عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وأكثر من 80 في المائة من العمالة في المناطق الحضرية.

وبحلول عام 2022، شكلت المؤسسات الخاصة 93.3 في المائة من إجمالي العدد.

وفي الوقت نفسه، شكلت الشركات الخاصة أيضا 50.9 في المائة من صادرات الصين.

وصلت عتبة الدخول لأكبر 500 شركة خاصة في الصين في عام 2023 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 156.9 مليون دولار عن عام 2022، وفقا لقمة أفضل 500 شركة خاصة في الصين لعام 2023 التي عقدت في الـ 12 من سبتمبر.