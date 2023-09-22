وقال شتيفن هيبستريت، في مؤتمر صحافي دوري في برلين، إن أولاف شولتس، سيجري محادثات خلال مأدبة عشاء، الجمعة المقبل، مع رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وأضاف "خلال المحادثات سيتم التطرق الى سلسلة مواضيع مثل العلاقات الثنائية، والقضايا الاقتصادية، وكذلك التعاون في سياسة الطاقة".

ومن المقرر أن يجري رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، محادثات مع شولتس، الخميس، يعقد بعدها مؤتمر صحافي مشترك.

منذ أزمة أوكرانيا، حاولت الصين والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، تعزيز علاقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى الخمس السوفياتية السابقة، والتي تخضع تقليديا لنفوذ روسيا.

في مايو عقدت قمة غير مسبوقة في مدينة شيان بالصين، بين رؤساء الجمهوريات الخمس المذكورة والرئيس الصيني.

وهذا الأسبوع على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا مع القادة الخمسة.

منذ الحرب في أوكرانيا، قام رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بزيارة هذه المناطق في آسيا الوسطى مرتين.

كانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على روسيا في إمداداتها من الطاقة قبل أزمة أوكرانيا، وباتت تبحث عن بدائل يمكن أن تقدمها هذه الدول في آسيا الوسطى.

ولا يزال شبح موسكو يخيم على هذه الجمهوريات، فقد اتُهمت في الماضي بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية، وهو ما تنفيه.