تحركات الأسهم

سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، إذ ارتفع 3.1 بالمئة في أسبوع، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وفي تداولات الجمعة، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات أمس الخميس، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية وبنك المشرق الإسلامي 2.9 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.

وقال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست إن سوق الأسهم في دبي شهدت أداء قويا هذا الأسبوع بفضل المعنويات الإيجابية والمكاسب القوية في قطاعي البنوك والعقارات.

وفي الوقت نفسه صعد المؤشر في أبوظبي بنسبة 0.04 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2.8 بالمئة.

ومن بين المكاسب قفز سهم الياه سات للاتصالات الفضائية المدعومة من مبادلة 1.9 بالمئة بعد أن حصلت الشركة على عقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتفويض للخدمات المُدارة من حكومة الإمارات.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي مكون رئيسي في الاقتصادات بمنطقة الخليج، واحدا بالمئة اليوم لتوقف سلسلة ثلاث جلسات من الخسائر مع تفاقم المخاوف على الإمدادات بسبب الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير البنزين والديزل لمواجهة شح المعروض محليا.

وزاد خام برنت واحدا بالمئة أو 0.91 دولار إلى 94.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بين البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفع بنحو 1.51 بالمئة أو ما قيمته 11.6 مليار دولار (42.6 مليار درهم)، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.