وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

ووقع البلدين على الاتفاقات التالية: