وقالت المجموعة في البيان، الذي صدر مؤخرا، إن استثمارها في بنك الإسكندرية، يعتبر واحد من أفضل استثماراتها حول العالم، وإنها تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

ومنذ فبراير الماضي، يجري تداول أنباء عن دراسة المجموعة الإيطالية شراء حصة الحكومة المصرية، البالغة 20 بالمئة في رأسمال بنك الإسكندرية، لكن في يونيو الماضي، كشفت رويترز أن وزارة المالية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري في بيع حصتها في البنك، وهو ما أعطى إشارة إلى أن مصر قد تبيع هذه الحصة لطرف آخر غير "انتيسا سان باولو".

وكانت المجموعة الإيطالية اشترت في عام 2006، حصة 80 بالمئة في بنك الإسكندرية.

وتسعى مصر إلى بيع حصص في مجموعة من الشركات الحكومية من أجل الحصول على سيولة دولارية في ظل أزمة مالية حادة تعاني منها البلاد.