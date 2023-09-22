وأفاد بيان بورصة موسكو، أنه سيتم توسيع الخيارات المتاحة للمشاركين في التداول بالعملات الأجنبية اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري.

وأضاف أنه يمكن أيضا إجراء المعاملات مع الثنائي دولار هونغ كونغ - الروبل الروسي، والدولار الأميركي - دولار هونغ كونغ.

وأكد البيان أن هذا الإجراء سيوسع الفرص أمام المشاركين في البورصة، ويوفر المرونة في خدمة العملاء بما في ذلك الشركات الأجنبية.

وفي 28 فبراير، أعلنت بورصة موسكو للأوراق المالية، أنها ستبدأ بتداول العقود الآجلة مع ثنائي العملات الليرة التركية - الروبل الروسي اعتبارا من أول مارس 2023.​​​​​​​

وكانت الحكومة الروسية قد منحت الإذن للمستثمرين من 30 دولة، بالتداول في سوق الصرف الأجنبي الروسي.