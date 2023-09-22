وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، على منصة إكس أن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17,600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر".

وكانت سفينة أولى محملة بالقمح غادرت هذا المرفأ في 19 سبتمبر.

وتسعى أوكرانيا لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير محاصيلها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وهدف إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

وتتحدى هذه الممرات البحرية التي تمر بمحاذاة سواحل الدول الحليفة لأوكرانيا وصولا إلى البوسفور، التهديدات الروسية بضرب السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.

وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا التي تحتاج إلى المنتجات الزراعية الأوكرانية، والتصدي فيها للنفوذ الروسي، فيما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.

ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى بلبلة الإمدادات.