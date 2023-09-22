والصين هي أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في العالم بما في ذلك الفحم والنفط. وجاءت التصريحات في رد المبعوث الخاص للمناخ على تعليقات لمبعوثين في منتدى في بكين، الخميس، قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المزمع في دبي في نوفمبر.

وتتعرض الدول لضغوط لتقديم تعهدات أكبر لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن أشار "التقييم العالمي" الذي تقوده الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى 20 غيغا طن من التخفيضات الإضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد وحده لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون الحد الحرج الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال شيه الذي سيمثل الصين في كوب28 "من غير الواقعي التخلص الكامل من الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري".

وفي حين أن وقف استخدام الوقود الأحفوري لن يكون مطروحا للمناقشة في مؤتمر كوب28، قال شيه إن الصين منفتحة على تحديد هدف عالمي للطاقة المتجددة ما دام يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان.