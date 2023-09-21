تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 23 سنتا إلى 93.30 دولار للبرميل عند التسوية، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 89.63 دولار.

وصعد كلا الخامين وهبطا بأكثر من دولار في وقت سابق الخميس.

وقالت الحكومة الروسية الخميس إن موسكو حظرت مؤقتا تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة تتكون من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي مع العمل بالحظر على الفور من أجل الاستقرار في سوق الوقود المحلية.

وتسبب النقص، الذي سيجبر مشتري الوقود في روسيا على التماسه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو خمسة بالمئة اليوم الخميس.

وأبقى الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء على أسعار الفائدة، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي متوقعا رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.50 و5.75 بالمئة بحلول نهاية العام.

وقد يؤثر ذلك في النمو الاقتصادي وإجمالي الطلب على الوقود.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى منذ أوائل مارس آذار، ما يجعل النفط وسلعا أخرى أولية أغلى للمشترين من حائزي العملات الأخرى.