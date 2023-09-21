وواصل سوق دبي المالي، صعوده نحو أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات، فيما استمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومين بمكاسب الأسهم القيادية وعمليات شرائية للمستثمرين الدوليين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.564 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.574 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و704.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ليتجاوز بذلك حاجز 700 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.53 مليار درهم في سوق أبوظبي و916.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 532.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 32.5 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.24 بالمئة أو ما يعادل 23.4 نقطة ليغلق عند 9845.99 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.25 بالمئة رابحاً نحو 24.39 نقطة ليقفل عند 9557.56 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنحو 6.67 بالمئة والطاقة 0.66 بالمئة والخدمات 0.57 بالمئة والمالية 0.04 بالمئة.

وتصدر "الدار العقارية" الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 7.9 بالمئة، كما زادت أسهم "أبوظبي الإسلامي" 2.32 بالمئة و"أدنوك للحفر" 1.29 بالمئة و"فيرتيغلوب" 1.14 بالمئة و"أدنوك للامداد" 0.82 بالمئة و"الياه سات" 0.77 بالمئة و"طاقة" 0.57 بالمئة و"أبوظبي الأول" 0.44 بالمئة و"أدنوك للتوزيع" 0.26 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 0.23 بالمئة.

واستحوذ "الدار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 325.9 مليون درهم ليغلق عند 5.87 درهم، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً 221.5 مليون درهم وأقفل عند 406 دراهم، ثم "موانئ أبوظبي" 150.7 مليون درهم ووصل إلى 6.28 درهم و"الفا ظبي" 116.5 مليون درهم بالغاً مستوي 20.48 درهم.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1 بالمئة أو ما يعادل 41.28 نقطة ليغلق عند 4179.68 نقطة ليبقي عند اعلى مستوياته منذ أغسطس 2015، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 3.41 بالمئة والاتصالات 0.76 بالمئة والمالية 0.49 بالمئة والخدمات 0.43 بالمئة والصناعة 0.21 بالمئة.

وتعزز أداء سوق دبي بمكاسب أسهم العقار مع صعود "إعمار العقارية" بنسبة 6.4 بالمئة، و"تيكوم" 1.12 بالمئة و"ديار" 0.29 بالمئة، كما صعدت أسهم "دبي الإسلامي" 1.57 بالمئة و"سوق دبي المالي" 2.46 بالمئة و"العربية للطيران" 1.45 بالمئة و"دبي للاستثمار" 0.82 بالمئة و"إمباور" 1.6 بالمئة و"تبريد" 0.85 بالمئة و"دو" 0.76 بالمئة.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 394.2 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً 127.1 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" 64.2 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 57 مليون درهم.