ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر، ليصبح مردوخ بعدها رئيساً "فخرياً" للمجموعتين.

وقال لوكلان مردوخ للصحافة، "نيابة عن مجلسَي إدارة فوكس ونيوز كورب وفرق الإدارة وجميع المساهمين الذين استفادوا من عمله الدؤوب، أهنئ والدي على مسيرته الرائعة التي استمرت 70 عاما". وأشاد بـ"روح الريادة" لدى روبرت مردوخ و"تصميمه الذي لا يتزعزع"، و"إرثه الدائم"، قائلاً إنه يعوّل على "نصائحه القيّمة".

ويأتي تقاعد رئيس إمبراطورية "فوكس"، التي تحتل قناتها الإخبارية "فوكس نيوز" التي تبث برامجها على مدار الساعة موقعاً مركزياً لدى المحافظين، في لحظة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، والتي يُعتبر فيها دونالد ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بتمثيل الجمهوريين في السباق الرئاسي.

ويتقاعد الرجل التسعيني بعد خمسة أشهر من اضطرار شبكة "فوكس نيوز" للموافقة على دفع مبلغ هائل بلغ 787,5 مليون دولار لشركة تصنيع آلات التصويت الإلكترونية "Dominion Voting Systems"، لتجنب دعوى تشهير محرجة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي هذه العملية، غادر أحد مقدمي البرامج النجوم، تاكر كارلسون، القناة التي فقدت بعضاً من جمهورها منذ ذلك الحين.