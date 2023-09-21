وأوضح بيان المركزي التركي، الخميس، أن إجمالي احتياطي المركزي من العملات الأجنبية ارتفع في الفترة المذكورة بمقدار 788 مليون دولار إلى 80 مليارا و59 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 81 مليون دولار إلى 41 مليارا و374 مليون دولار.

وفي أغسطس الماضي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمعدل 4.5 بالمئة مقارنة مع يوليو الماضي، مسجلة 116.6 مليار دولار.

وكانت احتياطيات العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة المذكورة 7.6 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 0.9 بالمئة إلى 41.8 مليار دولار.