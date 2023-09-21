ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 95 دولارا للبرميل من 82.5 دولار.

ورفع توقعاته أيضا ليزيد سعر البرميل 12.5 دولار عند 92.5 دولار في الربع الأول من 2024، وعشرة دولارات ليصل إلى 90 دولارا في الربع الثاني، و7.5 دولار ليبلغ 87.5 دولار في الربع الثالث، وخمسة دولارات ليصبح 85 دولارا في الربع الرابع.

وجرى تداول خام برنت، خام القياس العالمي، عند نحو 93 دولارا للبرميل، الخميس.

ووصلت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر، مدفوعة بخفض الإنتاج من السعودية وروسيا.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ، الأربعاء: "في ضوء هذا الخفض، تشير العوامل الأساسية بوضوح إلى شح على مدى أطول والأسعار تحظى بدعم جيد"، وأضاف أن الأسعار مدعومة على نحو جيد في المستويات الحالية طالما ظلت السوق في عجز.

وقال بنك غولدمان ساكس، الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد تثبت أسعار خام برنت فيما بين 80 دولارا و105 دولارات للبرميل في 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على النفط واستمرار خفض الإمدادات.