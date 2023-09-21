وقالت أوكيو في بيان لوكالة رويترز: "تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع مع الانتهاء من مرحلة بدء تشغيل المصفاة، التي تميزت بإنتاج زيت الوقود عالي الكبريت الذي تم بالفعل تصدير الشحنة الأولى منه إلى الولايات المتحدة".

وأضافت الشركة أن المصفاة أنتجت أيضا النافتا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة كبلر أن حوالي 95 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت، التي تم شحنها من الدقم، تتجه إلى كوربوس كريستي بولاية تكساس الأميركية.

وقالت الشركة "بالإضافة إلى ذلك، تم شحن النفط الخام العماني والكويتي بنجاح إلى (محطة) رأس مركز ومن ثم ضخه إلى مجمع المصفاة في الدقم عبر خطوط الأنابيب"

وأضافت أوكيو أن أعمال إنشاء المصفاة اكتملت بنسبة تزيد عن 98 بالمئة، وانتهى 65 بالمئة من عملية التشغيل.

ومصفاة الدقم، التي تعمل بطاقة 230 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية.