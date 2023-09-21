وأبقى البنك، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية في يونيو 2022، سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 1.75 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي السويسري برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2 بالمئة.

وقال البنك المركزي السويسري في بيان: "إن التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية".

وأضاف: "من وجهة نظر اليوم، لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

بلغ معدل التضخم في سويسرا 1.6 بالمئة سنويًا في أغسطس، وهو أقل بشكل مريح من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأقل بكثير من نظرائه في البلاد - بلغ التضخم الرئيسي في جميع أنحاء منطقة اليورو 5.3% الشهر الماضي.

وكان الفرنك السويسري أيضاً من بين أفضل العملات أداء هذا العام، في حين شهد الاقتصاد السويسري ركوداً في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هذا قد يكون آخر ارتفاع من البنك المركزي السويسري في هذه الدورة.

وكان مؤشر الأسهم القيادية الوحيد في أوروبا الذي تم تداوله في المنطقة الإيجابية صباح الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في الساعة التي تلت قرار البنك المركزي السويسري بتعليق أسعار الفائدة.

وفي حديثه إلى CNBC بعد قرار الخميس، أصر محافظ البنك المركزي السويسري توماس جوردان على أن "الحرب ضد التضخم لم تنته بعد" وأن صناع السياسات يراقبون الوضع عن كثب، مع احتمال حدوث المزيد من التشديد في اجتماع ديسمبر.

وفي اجتماعه السابق في يونيو، اختار البنك المركزي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد زيادات تصل إلى 75 نقطة أساس سابقاً.

وأشار البنك المركزي السويسري إلى أن "توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الأرباع المقبلة لا تزال ضعيفة، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعاً في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي".

وقال: "على المدى المتوسط، يجب أن يعود التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالاً، لأسباب ليس أقلها السياسة النقدية الأكثر تقييداً".

لكن البنك المركزي السويسري أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد "التباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي"، نظراً لاستمرار ارتفاع التضخم في أماكن أخرى من العالم، الأمر الذي قد يستلزم المزيد من تشديد السياسة النقدية لبعض البنوك المركزية. وقد أخذ تعليق البنك المركزي السويسري في الاعتبار أيضاً التدهور المحتمل في وضع الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء.

وأشار البنك المركزي السويسري إلى هذا التباطؤ المحتمل باعتباره الخطر الرئيسي على الاقتصاد السويسري، الذي يتوقع أن ينمو بنحو 1% هذا العام، مع استمرار البطالة في الارتفاع بشكل طفيف وانخفاض الاستفادة من الطاقة الإنتاجية.