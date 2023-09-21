واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ميلا لتشديد السياسة النقدية وتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وتراجع المؤشر نيكي 1.37 بالمئة إلى 32571.03 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ 25 أغسطس مع هبوط سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.65 بالمئة.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.09 بالمئة، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.17 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 2383.41 نقطة، وحدت أكبر البنوك الوطنية من الخسائر.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 54 سهما مقابل 171 سهما.

أسهم أميركا

وكانت المؤشرات الرئيسية الأميركية قد أغلقت على تراجع في ختام جلسة الأربعاء، بعد أن أبقى الفيدرالي الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل توقعاته الاقتصادية برفعها وحذر من أن معركة مكافحة التضخم أبعد ما تكون عن نهايتها.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.02 نقطة، أو 0.95 بالمئة، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.62 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليسجل 13468.57 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.13 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 34439.60 نقطة.