وذكر المرصد في بيان، أن معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص، ارتفع من 6.6 ألف ريال في عام 2018، ليصل إلى 9.6 ألف ريال في العام الجاري.

ووفقا لتقرير المرصد، فقد ارتفعت أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 139 بالمئة ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172 بالمئة ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 آلاف مواطن في العام الحالي 2023.

وشهدت السعودية توسعا كبيرا في الأنشطة غير النفطية ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تبنتها رؤية المملكة 2030.

وحققت السعودية في العام الماضي أعلى معدل نمو في مجموعة العشرين عند مستوى 8.7 بالمئة مدعوما بالارتفاعات القوية في أسعار النفط.

وارتفعت البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الجاري إلى 8.5 بالمئة، بعد أن انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 8 بالمئة وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.