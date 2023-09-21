وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أمس، كما كان متوقعا على نطاق واسع. ومع ذلك، لا يزال يُنظر للأمر على أنه توقف مؤقت عن التشديد، مما يضع بعض الضغط على الأصول الخطرة" مثل النفط.

وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة وتمسك في الوقت نفسه بسياسة التشديد مما يعني أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وأدى التمسك بسياسة التشديد إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ مطلع مارس مما شكل ضغطا هبوطيا على أسعار النفط، إذ أن قوة الدولار عادة ما تجعل السلع الأولية مثل النفط أغلى للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولم تبد أسواق الطاقة رد فعل يذكر على البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، وأظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بما يتماشى مع التوقعات.

وأظهرت البيانات تراجع المخزونات 2.14 مليون برميل الأسبوع الماضي.

تحرك الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 67 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 0.79 بالمئة إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر.