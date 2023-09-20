وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

وذكر البيان أنه سيتم تمويل هذا البرنامج لإعادة الإعمار من الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

كما أن صندوق الحسن الثاني سيساهم بمبلغ ملياري درهم لتمويل هذا البرنامج.