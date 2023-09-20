ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة، بعد أن رفعها من قرب الصفر خلال حوالي عام ونصف في محاولة لخفض التضخم.

وفي حين يعتقد العديد من المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتهي من رفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن البعض لا يزال يعتقد أنه من الممكن حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة في نوفمبر، أو ربما ديسمبر.

أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تراجع التضخم الأساسي، لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تسجيل معدل التضخم الرئيسي أسرع معدل نمو له منذ 14 شهرًا.

وستتجه كل الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، بعد إعلان سعر الفائدة بحثًا عن أي أدلة إضافية حول السياسة المستقبلية، بالإضافة إلى أحدث تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد، بما في ذلك توقعات نهاية العام للتضخم والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 144.77 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 34,662.50 نقطة. ورتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.38 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4,456.07 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 18.98 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 13,697.06 نقطة.