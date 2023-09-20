وخلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022-2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023-2024".

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023-2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022-2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل:

القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان

الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان

القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان

فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان

عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان

وأكد الوزير، أن الموسم الزراعي 2022-2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180 بالمئة.

ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023-2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.

وتطرَّق الوزير، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023-2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: