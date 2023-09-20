ووفقا لبيان الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، من المقرر أن تصبح المتحدة للطباعة والنشر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة إي دي سي، لتعد أول صفقة اندماج في المنطقة من قبل شركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج (SPAC).

وذكرت إيه.دي.سي في بيان: "في مقابل مساهمة شركة المتحدة للطباعة والنشر في شركة إي دي سي، ستقوم شركة القابضة بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) في شركة إي دي سي بسعر إصدار قدره 10 دراهم للسهم الواحد، مما يعني ضمناً قيمة حقوق ملكية لشركة المتحدة للطباعة بنحو 623 مليون درهم (حوالي 169.63 مليون دولار)، وستظل شركة القابضة أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة".

وبالتزامن مع هذا الاندماج، تعتزم شركة القابضة جمع تمويل بقيمة تصل إلى 734 مليون درهم من خلال استثمارات خاصة في الأسهم العامة لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة المتحدة للطباعة.

وستصدر شركة أيه دي سي ما يصل إلى 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 دراهم للسهم، وذلك بما يتعلق بالتمويل عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى شركة المتحدة للطباعة والنشر مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة، مما سيتيح لها استثمار فرص النمو العضوي وغير العضوي والتسريع في مجالات عملها الرئيسية وزيادة حصتها السوقية.

وأسست إيه.دي.كيو وشركة شيميرا للاستثمارات التابعة لمجموعة رويال جروب الاستثمارية، شركة إيه.دي.سي كوربوريشن لتكون شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في أبريل من العام الماضي.

وتم إدراجها في الشهر التالي في البورصة بعد جمع حوالي مئة مليون دولار، مع تفويض للاستحواذ على واحدة أو أكثر من الشركات القابلة للتطوير.

وتقوم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بجمع الأموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض طرحها للاكتتاب العام، مما يسمح للشركة المستهدفة بالإدراج بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بعمليات الطرح العام الأولي التقليدية.

وقال البيان إن إيه.دي.كيو ستصبح أكبر مساهم منفرد في الكيان المندمج بعد الصفقة.