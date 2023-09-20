وأكدت أديس تسعير الاكتتاب العام قائلة إنها تلقت طلبات بقيمة 76.5 مليار دولار تقريبا من المستثمرين المؤسسيين.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو حوالي 30 بالمئة من رأس مالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

وتم إغلاق بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤسسيين. ويجري الاكتتاب للأفراد في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر. ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

وأديس هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة السعودية منذ الصيف. وسعَرت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير في وقت سابق هذا الشهر.

ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.