وقال الرئيس التنفيذي لـ "كوفبيك" محمد الحيمر في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء "يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040".

وأوضح الحيمر أن هذه الشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل ستمكن كوفبيك من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر.

وأشار إلى أن كوفبيك تتواجد مسبقا في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "شل" مصر م. خالد قاسم أن هذه الاتفاقية ستعزز مكانة شركة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية مشيرا إلى أن قرب هذا القطاع وغيره من القطاعات الاستكشافية التي تمتلكها الشركة في المنطقة سيساعد في تحقيق أهدافها ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

يذكر أن "شل" مصر وشركاءها بدأت في أغسطس الماضي أنشطة الحفر في القطاعين الثالث والرابع بدلتا النيل الواقعين في البحر الأبيض المتوسط ويتضمن المشروع الاستكشافي حفر ثلاث آبار على التوالي.