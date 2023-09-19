وتأتي استقالة رزوقي على وقع تدخلات رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، أعقبها استقالات أخرى على مستوى الإدارة التنفيذية.

وقال رزوقي، في كتاب استقالته، إن رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء جاءوا بحكم مسبق على عدم جدوى استراتيجية الشركة وخططها التنفيذية دون النظر في النتائج والأرقام المحققة في آخر 3 سنوات أو مناقشتها تفصيلياً ورسمياً أو حتى طلب إيضاح أسس العمل القيادي الرشيد، مؤكداً أن ذلك خلق حالة من عدم الاستقرار يشوبها السلوك الشخصي البعيد عن المهنية.

وأوضح أن الرئيس وبعض الأعضاء طلبوا من عدد من مسؤولي الإدارات الحيوية المنوط بها تشغيل الأسطول ونقل المسافرين، تقديم استقالاتهم، رغم قيام تلك الإدارات بعملها على أكمل وجه خلال موسم الصيف، إضافة إلى التوفير الكبير في كلفة التشغيل نتيجة لتطبيق إجراءات تدعم التوجه العام للشركة في تخفيض المصروفات وتعظيم الدخل وفق أسس ومعايير محددة.

تجدر الإشارة إلى أن رزوقي كان عيّن بهذا المنصب في سبتمبر من العام 2021.

الجدير بالذكر أن الشركة قلصت خسائرها من نحو 107 ملايين دينار كويتي، إلى 55 مليون دينار في عام 2022، بنسبة تبلغ نحو 50%. وحققت إيرادات في نهاية عام 2022 بما يفوق 400 مليون دينار.